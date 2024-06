Chi vuole adottare un cucciolo? Jamie, Kinder e Spike dell'associazione Scodinzolando con Flò cercano casa, FOTO

L'associazione Scodinzolando con Flò ets ospita i propri cani in strutture e in stalli casalinghi. La loro attività consiste nel salvare molte creature abbandonate e provvedere a loro con cure, vaccinazioni, sterilizzazioni, esami e tutto il necessario per metterli in sicurezza.

Questa settimana, l’Associazione ci presenta 3 cuccioli, vaccinati e dotati di microchip, ospiti della loro struttura.

Eccoli! Si chiamano Jamie, Kinder e Spike.

Jamie è nato a febbraio 2022. Ha un carattere solare ed equilibrato. Socializzato con femmine. Attualmente si trova in provincia di Biella.

Kinder simil pit, è nato a dicembre 2021. Ha un carattere dolce ed energico allo stesso tempo e adora le palline!!!Questo simpatico giocherellone si trova in provincia di Biella.

Spike è un border collie. Nato ad aprile 2020, Spike è socializzato con cagnoline femmine e al momento si trova in provincia di Biella. Chiamate per conoscere questa meraviglia.