Thiago e Vladidmir dell'associazione Scodinzolando con Flò cercano casa, FOTO

L'associazione Scodinzolando con Flò ets ospita i propri cani in strutture e in stalli casalinghi. La loro attività consiste nel salvare molte creature abbandonate e provvedere a loro con cure, vaccinazioni, sterilizzazioni, esami e tutto il necessario per metterli in sicurezza.

Questa settimana, l’Associazione ci presenta 2 cuccioli, vaccinati e dotati di microchip, ospiti della loro struttura.

Lui è Thiago

Nato a luglio 2023, Thiago è un buonissimo cane, socializzato con femmine, con i maschi va a simpatia. Testato positivamente con il mondo felino, si trova in stallo casalingo in provincia di Biella.

Lui è Vladimir

Vladimir è nato a maggio 2020. Simil Golden, dal carattere fantastico. Socializzato sia con maschi che con femmine, aspetta anche la sua famiglia che lo accolga con amore. Si trova in provincia di biella

Associazione Scodinzolando Con Flò ets, Contatti per info

342 7098964 Diego

347 360 2518 Antonella

347 256 8546 Chiara

https://www.facebook.com/scodinzolandoconfloets

https://www.instagram.com/scodinzolandoconflo_ets?igsh=MTV0NXFkeXdrNjFsOQ

Mail scodinzolandoconflo@gmail.com