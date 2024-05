Pet Therapy: un’iniziativa per sensibilizzare e coinvolgere i più piccoli.

La pet therapy, o terapia assistita dagli animali, si sta guadagnando sempre più spazio come approccio terapeutico efficace in una vasta gamma di contesti: ospedali, scuole, strutture di riabilitazione e anche case di riposo. Questa pratica, che coinvolge l'interazione tra gli esseri umani e gli animali, offre una serie di vantaggi significativi, soprattutto quando si tratta di migliorare il benessere fisico e psicologico di grandi e piccini.

La compagnia degli amici a quattro zampe sta emergendo come un'opzione terapeutica preziosa ed è in grado di migliorare, se diffusa consapevolmente, anche il benessere degli animali. I vantaggi sono molteplici ed è in grado di alleviare moltissime problematiche: dai disturbi del linguaggio alla solitudine, dall’autismo allo sviluppo sociale ed emotivo, in uno scambio che corre sul filo delle relazioni uomo-animale.

Lodevole l’iniziativa “Un amico è per sempre” che, organizzata grazie alla collaborazione del Centro Cinofilo Il Pioppeto e “Scodinzolando con Flò”, propone di educare e sensibilizzare i più piccoli, a favore dell’adozione degli amici a quattro zampe.

Le gioie dell’adozione verranno introdotte da due ospiti speciali: Thiago e Mya, che grazie al supporto di un’educatrice, porteranno il loro affetto ai più piccoli, ricevendone in cambio. Oggi, giovedì 2 maggio, si troveranno alla scuola primaria di Benna, per sensibilizzare i più piccoli.