Oliver, Milo, Leone, Ares, Oscar, cinque cagnolini abbandonati in cerca di casa...FOTO e VIDEO

Che ne dite di trovare casa a delle tenere bestiole che sono state abbandonate e che sono state salvate solo grazie al gran cuore di una persona che ha saputo della loro esistenza casualmente? Vi spiego come è andata.

Era il mese di febbraio, per caso é venuta a sapere, che quella mattina erano stati abbandonati dentro una cassetta in un bosco dei cuccioli… erano ormai le 21, faceva un freddo pazzesco, difficile sopravvivere alla notte. Bene! suo marito, non ha esitato un attimo “ Andiamo a cercarli”. E così insieme sono usciti, riportando a casa 10 cuoricini che battevano.