Rex ha bisogno di tutti noi, l'appello dell'Associazione Scodinzolando con Flo' ETS, FOTO

Rex ha bisogno di tutti noi. E' l'appello accorato dell'Associazione Scodinzolando con Flo' ETS.

REX è uno splendido cane nato a maggio 2023, ma la sua vita è stata sfortunata. Dopo pochi mesi dalla sua nascita è stato relegato in balcone dove era lasciato solo tutto il giorno ed era malnutrito. Non solo. Rex ha problemi di deambulazione.

Da settembre si trova in pensione in provincia di Biella, ma purtroppo gli è stata riscontrata una patologia che non è compatibile con la vita in rifugio, e per questo si cerca ora per lui uno stallo casalingo o un'adozione.

Aiutiamo questa povera creatura a trovare una casa, una famiglia che gli voglia bene come si merita. Aiutiamo Rex.

Per informazioni contattare Diego 342 7098964