Biella, cane lasciato nel degrado e con le ciotole vuote: salvato dalla Polizia

Grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, la Squadra Volante della Questura di Biella è intervenuta ieri mattina, in un alloggio del capoluogo di provincia, per salvare un cane trascurato e abbandonato a sé stesso.

Il povero animale è stato trovato all’interno di un appartamento, in visibile stato di trascuratezza, circondato dai propri escrementi nonchè da immondizia di vario tipo. Le ciotole di acqua e cibo erano desolatamente vuote. L’animale, magro e tremante, appariva spaventato ma, nonostante ciò, come se avesse capito che quei poliziotti in divisa rappresentavano la sua salvezza, li ha seguiti docilmente.

Dopo essere stato prontamente dissetato e tranquillizzato è stato affidato agli addetti del Canile cittadino. Lo sguardo riconoscente del cane è stata la miglior ricompensa per gli agenti che hanno operato. Il responsabile sarà denunciato per maltrattamento di animali.