Sardi a Biella nelle immagini di Su Calendariu 2025

Da oltre 25 anni, il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe partecipa alla Pasqua biellese, mantenendo vivo un ininterrotto legame di fede e di cultura con l’antesignano Sant’Eusebio da Cagliari, primo vescovo di Vercelli, patrono del Piemonte, introduttore del culto mariano di Santa Maria di Oropa nel IV Secolo. In un continuum di simboli e gesti, si rinsaldano antichi legami.

Tra questi, la consegna al Vescovo ed ai presbiteri della Diocesi delle "filadas", le palme intrecciate da portare in processione la Domenica che precede la Pasqua. In cima al pastorale vegetale è presente "su siddu", piccola sfera segno di autorità e potere, in ricordo dell'ingresso in Gerusalemme di Gesù acclamato "Re dei Giudei" nel racconto evangelico.