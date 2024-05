Bella, Spritx e Zagor dell'associazione Scodinzolando con Flò cercano casa, FOTO

L'associazione Scodinzolando con Flò ets ospita i propri cani in strutture e in stalli casalinghi. La loro attività consiste nel salvare molte creature abbandonate e provvedere a loro con cure, vaccinazioni, sterilizzazioni, esami e tutto il necessario per metterli in sicurezza.

Questa settimana, l’Associazione ci presenta 3 cuccioli, vaccinati e dotati di microchip, ospiti della loro struttura.

Eccoli!

Bella è nata a ottobre 2022 ed è negativa a tutte le malattie mediterranee. Socializzata con maschi e femmine. Si trova in provincia di Biella. Chiamate per questa meraviglia

Lui è Spritz. Nato a marzo 2024, è microcippato e vaccinato ed è una futura taglia media, sui 15 kg. Si trova in provincia di biella. Chiamate per questo simpatico piccino anche lui ha bisogno di una famiglia che gli dia amore.

Chi è questa meraviglia? Zagor nato a marzo 2024. Microcippato e vaccinato, sarà anche lui una futura taglia media. Si trova in provincia di Biella.