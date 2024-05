L'adozione consapevole insegnata ai bimbi: a Benna c'è “Un amico è per sempre”, FOTO

“Un amico è per sempre”, è il progetto a firma de l'associazione Scodinzolando con Flo e Il Pioppeto partito ieri giovedì 2 maggio nelle scuole di Benna. Obiettivo è quello di educare e promuovere nelle scuole l'adozione consapevole.

Ai bimbi delle elementari sono stati presentati Thiago e Mya da parte di Diego De Zen, referente regionale di Scodinzolando con Flo e padrone di Mya, Marco Borin de Il canile rifugio Il Pioppeto e Valeria Bonardi, collaboratrice di Diego, addestratrice, che al momento ha in stallo Thiago, che aspetta di essere adottato.

“E' andata molto bene questa prima esperienza – racconta Diego De Zen - . E' stata una prima iniziativa pilota che con il nuovo anno scolastico cercheremo di diffondere anche negli altri istituti comprensivi”.

Che cos'hanno fatto i bambini in queste ore con Thiago e Mya? Gli è stato insegnato per esempio come avvicinarsi a un cane che non conoscono, di non accarezzarlo subito ma chiedere prima al padrone se possono farlo, di mettere al proprio animale sempre il collare gps per localizzarlo facilmente se dovesse scappare e cosa fare se trovano un cane che sembra disperso.

In tutto sono stati 30 i bimbi coinvolti in questa prima avventura, e l'associazione Scodinzolando con Flo e Il Pioppeto si augurano che da settembre possano diventare tanti di più.