Tante cose da fare a Biella e provincia nel we del 30, 31 agosto e 1 settembre

Venerdì 30 agosto

- Candelo, Corsa della Birra e della Salamella alle 20

- Magnano, Trenta Agosto è il titolo del progetto espositivo che Giacomo Feltrinelli presenta per gli spazi della Chiesa di Santa Marta a Magnano, inaugurazione giovedì 29 agosto

- Oropa, concerto d'organo alle 21 nella basilica antica nell'ambito di "Oropa in musica"

- Zubiena, festa dei Campagnin

- Magnano concerto a lume di candela dalle 21 nella chiesa parrocchiale

- Viverone, cinema sotto le stelle

- Arro, festa patronale

- Portula, Festa della birra

- Sordevolo, festa di fine estate, Gin party

- Cossato, grigliata alpina

- Biella, Bolle di Malto

- Oropa, cammino nel bosco

- Graglia, casolare dei Campra concerto Mille e una nota, Alice Rizzotto terrà una masterclass di pianoforte, al termine, alle 18 gli allievi terranno un concerto aperto al pubblico.

- Rete Museale Biellese, tutti gli appuntamenti in programma

Sabato 31 agosto

- Casapinta, 1^ Strapinta, km 6,5, NC, Casa Pinta (BI) ritrovo alle 16 partenza alle 17,30

- Biella, ASD BIELLA NEXT, promozione dell’attività di minibasket in piazza Santa Marta

- Gaglianico, alle ore 20,45 presso il pilone votivo della Madonna d' Oropa posizionato in via Gramsci angolo via Italia, la recita del Santo Rosario.

- Rete Museale Biellese, tutti gli appuntamenti in programma

- Zubiena, festa dei Campagnin

- Oropa, cammino nel bosco

- Oropa, visita al santuario, visita alla cupola sotto le stelle

- Biella, Bolle di Malto

- Vigliano, Francesco De Nigris presenta il suo libro "La via del Profondo. Abbracciare la vita nel quotidiano", in dialogo con Maria Cristina Origlia dalle 18,30 in via Ravetti 53; Nei giardini di Villa Era yoga sotto la guida di Francesco De Nigris, maestro di meditazione. Munirsi di tappetino.

- Cossato, grigliata alpina

- Favaro, giochi senza frontiere dalle ore 17 organizzato dalla parrocchia, dalla cooperativa amici del Favaro

- Magnano concerto a lume di candela dalle 21 nella chiesa parrocchiale

- Viverone, concerto all'oratorio di San Rocco alle 21

- Viverone, concerto di musica irlandese dalle 18

- Cossato Randonné

- Sala, ore 11 intitolazione nuova piazza comunale a Gino Massera

- Arro, festa patronale

- Biella Favaro, cena sotto le stelle

- Portula festa della birra

- Borriana, omaggio alla “Graiè-ta” Annita di Landa regina del cafè – chantant del teatro dialettale del primo ventennio del Novecento.

- Santuario di San Giovanni D'andorno "opera lirica in valle"

- Graglia, casolare dei Campra concerto Mille e una nota

Domenica 1 settembre

- Biella, Bolle di Malto

- Trivero, Alpini in festa

- Bielmonte, domeniche in alpeggio

- Il Biellese di Corsa

- Oropa, cammino nel bosco

- Rete Museale Biellese, tutti gli appuntamenti in programma

- Oropa, visita al santuario, visita guidata al Giardino Botanico di Oropa

- Chiesa di San Grato, Sordevolo, Suoni in Movimento Percorsi Sonori nella Rete Museale Biellese dalle 17

- Biella, ore 09:15 sarà deposta una corona d’alloro presso il Cippo evocativo sito in “Largo Cusano”

- Bielmonte, Cascina Caruccia, Oasi Zegna, alla scoperta dello yoga tra respiro e suono

- Rifugio Madonna della Neve, corsa aperta a tutti i maggiorenni, iscrizioni entro giovedì 29 agosto

- Santuario di San Giovanni D'andorno "opera lirica in valle"

- Zubiena, festa dei Campagnin, dalle 9 raduno trattori, Santa Messa, alle 11 sfilata trattori e cavalli, ore 16 “pusa balun”presso il campo sportivo

- Casapinta, gara MTB, partenza 9,30

- Cossato, grigliata alpina

- Cossato, Trekking all'ecomuseo del Cossatese e delle Baragge

- Portula, festa della birra

- Ponderano, Alpini in festa per i 90 anni

- Arro, festa patronale

- Castelletto Cervo, festa di fine estate

- Valdilana, loc. Soprana, ex Mulino Susta, Spettacolo teatrale di Storie di Piazza ASP

- Crevacuore, festa patronale

- Sordevolo, Suoni in movimento

- Caprile, commemorazione di Noveis

- Migliano, alle 15.00 con Il Racconto della Lana Sucida, la visita guidata da Nigel Thompson, presidente del Consorzio Biella The Wool Company

- Cossato, "Randonnée dei Presidenti" e ciclisti vittime di incidenti stradali

MOSTRE

- Biella, arena Bolle di Malto, "Di acqua e di terra", inaugurazione mostra giovedì 29 alle 18, visitabile fino al 2 settembre

- Pettinengo, Villa Piazzo, fino al 29/09 mostra fotografica realizzata tra il 2019 e il 2024 durante molte missioni umanitarie in supporto dei migranti in transito lungo la rotta balcanica, realizzata da Mira Schifano a cura di Pacefuturo. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 14 alle 19. Orari mostra: da lunedì a venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica dalle ore 14 alle 19.

- Biella Piazzo, Palazzo Ferrero, In occasione delle celebrazioni dei 700 anni della morte di Marco Polo l’Associazione StileLibero ha organizzato e curato l’esposizione MARCO POLO, L’IMPOSSIBILE., fino al 22/09, venerdì 30 agosto apertura straordinaria alle 18

- Sala, fino al 20/10 via Ottavio Ravetti, 5 "LA VIRTÙ NASCOSTA. Eroi sconosciuti e dittatura in Austria 1938-1945", Orari di visita: martedì dalle 20:00 alle 22:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00; su appuntamento.

- Valdilana, a casa Zegna fino al 17/11 in Via Marconi, 23, ATMOSFERICA. Stagioni e temperamenti, Apertura: tutte le domeniche dal 25 maggio al 17 novembre 2024 dalle 11:00 alle 17:00 Ad agosto aperto tutti i giorni.

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, La Serra dei leoni, via Clemente Vercellone 4 VANNI CANTÀ E GUISTO PILAN fino al 29/09

- Magnano, Trenta Agosto è il titolo del progetto espositivo che Giacomo Feltrinelli presenta per gli spazi della Chiesa di Santa Marta a Magnano, inaugurazione il 30 agosto, visitabile fino al 22 settembre.