Rete Museale Biellese: tutti gli appuntamenti in programma.

La Rete Museale Biellese, progetto territoriale che si rinnova ogni anno, presenta gli appuntamenti in programma, fino alla fine del 2024. Musei ed ecomusei, strutture antiche ed esposizioni di carattere storico e culturale, aree naturalistiche, arte e luoghi di interesse, per esplorare il Biellese in tutte le sue forme.

Di seguito i siti aderenti all’edizione 2024 e rispettivi orari di apertura

Antonio Bertola ingegnere militare - MUZZANO – Tutte le domeniche dal 9 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30

Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo - ROSAZZA – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Casa natale di Pietro Micca - SAGLIANO MICCA – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Casa Zegna - VALDILANA, Località Trivero (ingresso a pagamento) – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 17 novembre, ore 11:00-17:00 (agosto tutti i giorni ore 11:00-17:00).

Castello Vialardi di Verrone e Falseum - VERRONE (ingresso a pagamento) – Tutte le domeniche dal 16 giugno al 28 luglio, dal 25 agosto al 6 ottobre e dal 20 al 27 ottobre, ore 14:30-18:30.

Centro di Documentazione del Lago di Viverone - VIVERONE – Tutte le domeniche dal 23 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro - NETRO – Tutte le domeniche dal 28 luglio al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Centro di Documentazione sull’Emigrazione - DONATO – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Cittadellarte Fondazione Pistoletto - BIELLA (ingresso a pagamento) – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 22 settembre, ore 14:30-18:30

Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge - COSSATO, Frazione Castellengo – Domenica 23 e domenica 30 giugno, ore 14:30-18:30 – Domenica 1° settembre, ore 14:30-18:30 – Domenica 29 settembre, ore 10:30-18:30 – Domenica 13 ottobre, ore 14:30-18:30

Ecomuseo della Civiltà Montanara - MUZZANO, Frazione Bagneri – Tutte le domeniche dal 9 giugno al 27 ottobre, ore 14:30-18:30 (domenica 15 settembre ore 10:30-18:30)

Ecomuseo della Lavorazione del Ferro - MONGRANDO – Chiuso per lavori fino a data da destinarsi. Daremo indicazione sulla riapertura.

Ecomuseo della Terracotta - RONCO BIELLESE – Tutte le domeniche dal 9 giugno al 28 luglio e dal 1° al 29 settembre, ore 14:30-18:30 (domenica 15 settembre ore 10:30-18:30) – Domenica 8 dicembre, ore 10:00-18:00

Ecomuseo della Tradizione Costruttiva - TRAPPA DI SORDEVOLO – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30

Ecomuseo della Vitivinicoltura - RICETTO DI CANDELO – Tutte le domeniche dal 16 giugno al 6 ottobre, ore 14:30-18:30 Ex Mulino Susta - VALDILANA, Località Soprana – Tutte le domeniche dal 9 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Fabbrica della Ruota - PRAY (ingresso a pagamento) – Tutte le domeniche dal 16 giugno al 13 ottobre, ore 14:30-18:30.

Lanificio Botto e villaggio operaio - MIAGLIANO – Tutte le domeniche dal 9 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Museo degli Acquasantini - PETTINENGO – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Museo del Bramaterra - SOSTEGNO, Frazione Casa del Bosco – Domenica 30 giugno, ore 14:30-18:30 – Domenica 7 luglio, ore 14:30-18:30 – Domenica 22 settembre, ore 14:30-18:30 – Domenica 13 ottobre, ore 14:30-18:30.

Museo della Passione - SORDEVOLO (ingresso a pagamento) – Tutte le domeniche dal 30 giugno al 15 settembre, ore 14:30-18:30.

Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso - CAMPIGLIA CERVO – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.

Museo delle Migrazioni - PETTINENGO – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30 (domenica 4 agosto ore 10:30-18:30) – Sabato 3 agosto, ore 10:30-18:30).

Museo dell’Infanzia - PETTINENGO – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30 (domenica 9 giugno e domenica 4 agosto ore 9:00-13:00 e 14:30-18:30).

Museo dell’Oro e della Bessa - ZUBIENA, Frazione Vermogno – Tutte le domeniche dal 2 giugno al 28 luglio e dal 18 agosto al 29 settembre, ore 14:30- 18:30.

Oasi WWF Giardino Botanico di Oropa - BIELLA, Oropa (ingresso a pagamento) – Tutti sabati e le domeniche dal 1° giugno al 29 settembre, ore 10:00 18:00 (luglio e agosto tutti i giorni ore 10:00-18:00).

Palazzo Gromo Losa - BIELLA, Piazzo (ingresso a pagamento) – Tutte le domeniche dal 16 giugno al 6 ottobre, ore 14:30-18:30.

Palazzo Vercellone – Archivio Lanifici Vercellone - SORDEVOLO – Tutte le domeniche dal 30 giugno al 15 settembre, ore 14:30-18:30

Santuario di San Giovanni d’Andorno - CAMPIGLIA CERVO – Tutte le domeniche dal 9 giugno al 29 settembre, ore 14:30-18:30.