Nel giorno del Venerdì Santo, un digiuno in musica in Duomo

DIGIUNO IN MUSICA è un momento di meditazione musicale, presso la Cattedrale di Biella, nel giorno di Venerdì Santo: significativamente alle ore 12. È l'ora in cui ci si siede a tavola per il pranzo, in quel giorno è l'ora in cui si ricorda che Gesù viene inchiodato in croce. Inizia l'ultimo momento, il più drammatico, della passione di Gesù.

L’iniziativa DIGIUNO IN MUSICA fu proposta diversi anni fa da un'idea di don Luca Bertarelli, allora viceparroco in Duomo, e dal compianto maestro Roberto Santocchi. L’iniziativa è stata ripresa in questi ultimi anni.

Quest’anno l’iniziativa, inserita nelle proposte del percorso “Sia Luce”, trova la voce non solo dell’organo ma di un connubio di voci e di strumenti, l’ensemble “VoxArtis”. Il percorso musicale attraverso brani molto conosciuti dal grande pubblico si intreccerà con alcune pagine evangeliche e di riflessione proposte dalla voce di Mariella Moschetto. Una meditazione “laica” e religiosa al tempo stesso nel cuore della Città nel giorno santo che raccoglie i drammi di tutto il mondo nella croce di Gesù.

L’ensemble “VoxArtis” unisce le competenze di tre artisti che hanno già un loro notevole bagaglio esperienziale, maturato nella propria attività artistica e che ora insieme investono nella ricerca di nuovi percorsi musico-recitativi, affrontando varie realtà del mondo culturale ed anche Sacro. Un connubio artistico intenso e significativo che regala al pubblico nuove sensazioni di ascolto.