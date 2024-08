Oropa in musica: prosegue la rassegna di concerti d’organo - Foto di repertorio.

Nell’ambito della rassegna “Oropa in musica”, il Santuario si prepara ad accogliere due serate che celebrano l’organo della Basilica Antica. I concerti, previsti per venerdì 23 agosto e venerdì 30 agosto alle ore 21, vedranno protagonista il Maestro Giuseppe Radini, organista del Santuario di Oropa, che incanterà il pubblico con due programmi ricchi di capolavori del repertorio organistico.

Venerdì 23 Agosto ore 21: Un viaggio nel Romanticismo europeo

La prima serata offrirà un viaggio emozionante nel cuore del Romanticismo europeo, con un programma che spazia tra compositori italiani, francesi e tedeschi del XIX e XX secolo. Giuseppe Radini eseguirà una selezione di brani che metteranno in luce le molteplici sfumature espressive dell’organo, dalle solenni marce religiose ai grandiosi cori.

Di seguito il programma:

C. A. Bossi (1876-1953): Entrata op. 6 n. 1

C. Franck (1822-1890): Grand Chœur in do magg

F. G. Piazzano (1841-1921): Preludio in mi minore

T. Dubois (1837-1924): Alleluia dal Messia di Handel (Trascrizione per organo) e Grand Chœur in si bem. magg.

M. E. Bossi (1861-1925): Sonata in re minore op. 60 (I° mov. Allegro non troppo)

L. J. Lefébure-Wély (1817-1869): Élévation in la min.

E. Perelli (1842-1885): Marcia religiosa

A. Galliera (1871-1934): Morte di San Francesco

G. Rosetta (1901-1985): Alleluia

Il repertorio esalta l’arte organistica di compositori che hanno saputo esplorare le potenzialità dell’organo in contesti liturgici e concertistici, regalando al pubblico momenti di pura emozione musicale.

Venerdì 30 Agosto ore 21: Capolavori della musica organistica

La seconda serata sarà dedicata ai grandi classici della musica organistica, con un programma che abbraccia tre secoli di storia musicale. Radini eseguirà opere di alcuni dei più grandi compositori di tutti i tempi, portando il pubblico in un viaggio attraverso la maestosità del repertorio organistico di Benedetto Marcello, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Handel, Richard Wagner, Felix Alexandre Guilmant, César Franck e Jan Albert van Eyken.

Ingresso libero