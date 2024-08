Un percorso meditativo sul cammino di Oropa: "Richiamo del bosco".

Dal 29 agosto al 2 settembre 2024, "Richiamo del bosco" invita a un'esperienza unica sul cammino di Oropa. Partendo dalla pianura e attraversando la Serra morenica, il percorso conduce fino al Santuario d’Oropa, patrimonio UNESCO, tra ambienti naturali diversificati: pianura, lago, colline e boschi alpini.

Oltre al viaggio fisico, è un cammino interiore arricchito da meditazioni guidate in luoghi spirituali come siti pagano-celtici e santuari. I partecipanti praticheranno anche il Forest Bathing, per un profondo contatto con la natura e una ritrovata serenità.