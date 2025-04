Raffica di incidenti nel Biellese, due donne in ospedale

È di due donne ferite il bilancio degli incidenti stradali avvenuti nella giornata di ieri, 14 aprile. A Zumaglia si è verificato uno scontro frontale tra un'auto e una Jeep per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Una delle due conducenti è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Nel comune di Ailoche, invece, un mezzo è finito contro un guardrail. Alla guida una vercellese di 48 anni, subito accompagnata al Pronto Soccorso per gli accertamenti di rito. A Biella, invece, non si registrano conseguenze gravi nel sinistro tra due veicoli. Presenti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.