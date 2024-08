Domenica a Candelo si corre per la casa dell'autismo

Giornata di solidarietà a Candelo domenica 25 con la "Corsa per la Casa dell'Autismo", una corsa competitiva di km 6,5 il cui ricavato sarà dato in beneficenza a la casa per l'Autismo.

L'evento è organizzato da ANGSA, Domus Laetitiae, Fidal e Atletica Candelo.

Questo il programma:

ore 08:30 apertura iscrizioni presso il parcheggio GABBA SALUMI

ore 09:45 partenza mini giro

ore 10:00 partenza corsa non competitiva

​Venerdì 30 agosto ci sarà invece la corsa podistica non competitiva “CORSA DELLA BIRRA E DELLA SALAMELLA” con il seguente programma: