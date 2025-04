Biella celebra il Made in Italy con l'evento “Per filo e per segno: racconto dell’orgoglio italiano” FOTO

Biella si prepara a rendere omaggio al Made in Italy con una giornata interamente dedicata all’ingegno, alla creatività e alla qualità che da sempre caratterizzano l’identità produttiva e culturale del Paese. Oggi, martedì 15 aprile 2025 prende il via “Per filo e per segno: racconto dell’orgoglio italiano”, una manifestazione promossa dal Comune di Biella in collaborazione con la Regione Piemonte, l’Unione Industriale Biellese e Città Studi presentata nella giornata di oggi giovedì 10 aprile a Palazzo Oropa alla presenza del sindaco Marrio Olivero, Elena Chiorino, Vicepresidente della Regione Piemonte, Anna Pisani, Assessore al Commercio, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Lavoro e Formazione del Comune di Biella, Pier Francesco Corcione, Presidente Fondazione ITS TAM e Giuseppe Distefano, Direttore Generale Città Studi Biella.

L’obiettivo è duplice: celebrare le radici manifatturiere del territorio e rilanciare la capacità innovativa italiana in una chiave di sviluppo futuro. Per il sindaco Marzio Olivero, si tratta di «una giornata di orgoglio e vitalità, che esprime la capacità di coniugare tradizione e innovazione, facendo del Made in Italy non solo un marchio, ma uno stile di vita».

«Celebrare il Made in Italy significa valorizzare competenze, cultura del lavoro e formazione. A Biella costruiamo un ponte tra scuola e impresa, per trasmettere alle nuove generazioni i valori dell’eccellenza italiana», afferma Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.

Anna Pisani, assessore comunale allo Sviluppo Economico, sottolinea l’importanza dell’evento: «Vogliamo ispirare i giovani, mostrando loro le straordinarie opportunità offerte dal nostro sistema produttivo e creativo».

«Cultura, innovazione e tradizione sono i pilastri su cui costruiamo il futuro – aggiunge Ermanno Rondi, presidente di Città Studi –. Questa giornata rappresenta un investimento nel nostro capitale umano e identitario».

Pier Francesco Corcione, direttore dell’Unione Industriale Biellese, conclude: «Il Made in Italy è motore di crescita e identità. Serve ora accelerare sulle competenze, per attrarre talenti e rafforzare l’intera filiera, in sinergia con una politica locale che sa ascoltare e agire».

Due i poli coinvolti: Città Studi (corso Pella 2 bis) e la Woolbridge Art Gallery - ex Lanificio Pria (via Salita di Riva 3), cornici di un programma ricco e articolato, che intreccia formazione, industria, alta tecnologia e cultura, con un focus sulle eccellenze italiane nei settori tessile, agroalimentare e aerospaziale.

Il programma della giornata

La giornata si aprirà presso Città Studi con “Italians make it better”.

Ore 10:30 – Città Studi: si parte con “Italians make it better”, tavola rotonda interattiva aperta agli studenti e ai cittadini. Protagonisti gli allievi dei corsi ITS TAM, dell’Accademia UNIDEE e di Città Studi, che avranno l’opportunità di confrontarsi con imprenditori locali sui temi del futuro, dell’innovazione e delle competenze. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Biella, Marzio Olivero, della vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino, e dell’assessore comunale al Commercio, Anna Pisani. A moderare sarà Danilo Poggio, caporedattore di GRP.

Ore 14:00 – 18:00 – Città Studi: spazio a “Road to the future”, un approfondimento sulle sfide del comparto tessile, chiamato oggi a reinventarsi tra transizione digitale, sostenibilità e recupero della tradizione. Al centro dell’incontro, quattro tavoli di lavoro tematici su:

Economia circolare e riciclo dei tessili

Digitalizzazione di prodotto e processo

Tecnologie pulite per la produzione ecosostenibile

Nuove frontiere del tessile diversificato

Un’occasione concreta di confronto per le imprese, che potranno discutere soluzioni e strategie condivise in una prospettiva di filiera.

Ore 18:30 – Woolbridge Art Gallery: il dibattito si sposta sui legami tra tessile e aerospazio con “Il filo che muove l’universo”, panel dedicato a due mondi apparentemente lontani, ma accomunati da una visione progettuale d’eccellenza. Moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Filomena Greco, vedrà tra i relatori Elena Chiorino, Paolo Barberis Canonico (UIB), Ermanno Rondi (Città Studi) e Alessandro Balossino (Argotec), azienda all’avanguardia nel settore spaziale.

A seguire, spazio ai sapori del territorio: grazie alla partecipazione di produttori locali come Botalla Formaggi, Birra Menabrea, Lauretana, Massera e De Mori, il pubblico potrà riscoprire le eccellenze agroalimentari che rendono il Made in Italy un’eccellenza anche a tavola.

Ore 20:15 – Woolbridge Art Gallery: la giornata si chiude con la performance multisensoriale “Radici e ali”, un’esibizione che fonde teatro, moda, musica e arti visive. In scena gli studenti dell’ITS TAM, l’Opificio dell’Arte, l’Università Perosi e l’attrice e autrice Eleonora Frida Mello, sotto la direzione creativa dello stilista Ettore Veronese. A seguire, buffet di prodotti tipici intitolato “L’oro in bocca”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.