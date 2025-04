Panathlon Club Biella: convivio dedicato alla donna con Veronica Crida ed Elisabetta Perrone FOTO

Martedì scorso, presso il Circolo Sociale Biellese, si è tenuto il consueto convivio del Panathlon Club Biella, eccezionalmente posticipato ad aprile. Il tradizionale appuntamento di marzo dedicato alla donna era infatti slittato per fare spazio all'interclub con l’Inner Wheel Biella Piazzo, con il risultato che l’omaggio alla figura femminile nello sport è stato celebrato nel mese successivo, nell’ambito del progetto Panathlon "Donna e Sport”.

Protagonista della serata è stata l’atleta Veronica Crida, vincitrice del Premio Panathlon 2024, affiancata da una madrina d’eccezione: Elisabetta Perrone, olimpionica biellese e figura di riferimento nell’atletica nazionale. Un nome che non ha bisogno di presentazioni, ampiamente conosciuto e stimato sul territorio.

A condurre la serata, tutta al femminile, sono state Laura Bertazzoli e Clelia Zola, socie del club, che hanno guidato un dialogo intenso e stimolante tra le due atlete. L’incontro ha offerto un prezioso confronto generazionale: da una parte l’esperienza e i ricordi di Elisabetta Perrone, che ha vissuto la carriera sportiva negli anni passati, dall’altra lo sguardo attuale e concreto di Veronica Crida, ancora pienamente immersa nell’attività agonistica.

Durante il dialogo è emersa una riflessione profonda su come sia cambiato nel tempo il ruolo della donna nello sport. Veronica Crida ha sottolineato come oggi, rispetto al passato, le atlete siano finalmente oggetto di studi specifici: “Il corpo femminile è più complesso di quello maschile, e oggi fisioterapisti, allenatori e psicologi stanno dedicando molta attenzione all’atleta donna, non solo per migliorarne le prestazioni, ma anche per proteggerne le peculiarità in un’ottica di benessere a lungo termine.”

Una serata ricca di contenuti, emozioni e spunti di riflessione, che ha riaffermato l’impegno del Panathlon Club Biella nella valorizzazione della figura femminile nel mondo dello sport, tra passato, presente e futuro.