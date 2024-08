XC Lago delle Piane, la competizione che aprirà il mese di settembre

ASD Lessona Bike Team, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del comune di Casapinta, ha organizzato per il 1° settembre una gara di MTB: XC Lago delle Piane.

La gara è aperta a tutti i tesserati CSAIN e altri enti. Il percorso è di 6 km, si snoda lungo le sponde del lago e si ripeterà in base alla categoria. Al termine delle gare, un ristoro offerto dalla Pro Loco.

Alle 8, ci sarà il ritrovo per le iscrizioni presso il campo sportivo di Casapinta. La chiusura sarà alle 9:15 e si partirà in base alla categoria alle 9:30.Saranno previsti dei premi per tutti i partecipanti e trofei speciali per i primi tre classificati di ogni categoria e le prime tre società.