Opera lirica in Valle Cervo: due appuntamenti al Santuario di San Giovanni d’Andorno.

Sabato 31 agosto alle ore 19 lasciatevi trasportare nell’universo dell’Opera lirica, con le sue storie, i suoi significati e gli aneddoti più e meno noti che vi saranno raccontati nel corso del concerto. Le arie saranno eseguite da artisti del panorama operistico internazionale per una serata indimenticabile di musica meravigliosa.

Domenica 1° settembre alle ore 15 partecipate a un evento divertente e aperto a tutti: Opera Lab, ovvero un workshop per capire come si imposta la voce per provare a cantare l’opera lirica. Scoprirete in cosa consiste la tecnica del canto lirico e come si lavora in una produzione teatrale. Una cantante, una presentatrice e una pianista vi accompagneranno alla scoperta di questo affascinante mondo.

Domenica 1° settembre alle ore 18.30 “libiamo nei lieti calici” è l’aperitivo operistico da non perdere! Al buon vino si accompagneranno le canzoni più amate di sempre: un repertorio internazionale per abbandonarsi alla musica.