Michela Matteoli ospite al Liceo Avogadro

Nella mattinata di giovedì 10 aprile 2025 l’Aula Magna del Liceo “Avogadro” ha ospitato Michela Matteoli, Professoressa Ordinaria di Farmacologia, direttrice del programma di Neuroscienze presso l’Ospedale Universitario milanese Humanitas e fino al 2023 a capo dell’Istituto di Neuroscienze del CNR. La professoressa ha incontrato tutte le classi quinte del corso scientifico per una lezione sulla natura del cervello e si è poi trattenuta a lungo oltre l’orario previsto per rispondere alle domande degli studenti. L’iniziativa si inseriva nel quadro delle attività previste dal progetto “Amedeo Avogadro, conoscere il passato per vincere le sfide del futuro” promosso dal Lions Club “Bugella Civitas” che si concluderà con la fine del corrente anno scolastico.

L’incontro è stato interamente videoripreso dalla redazione di Avogadro Media, la struttura del Liceo coordinata da Silvestro Russo, docente di Storia e Filosofia, che si occupa di documentare le attività della scuola e, unitamente a una esclusiva intervista a Michela Matteoli, sarà disponibile a breve sul canale YouTube della scuola (@liceoavogadroBI).