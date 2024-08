Commemorazione di Noveis: corteo e cerimonia per i caduti della Resistenza.

Il 1° settembre si terrà la manifestazione in memoria dei Caduti di Noveis organizzata dall'A.N.P.I. Valsessera, in collaborazione con il Comune di Caprile, l'Unione Comuni Montani della Valsesia e del Biellese e la Provincia di Biella. L'evento avrà inizio alle 9:30 con un incontro presso il ristorante locale, seguito da un corteo che alle 10:00 si dirigerà verso il monumento ai Caduti.

Alle 10:30 prenderanno la parola Stefano Ferrian, sindaco di Caprile, e Stefano Marabelli dell'A.N.P.I. Valsessera. L'orazione ufficiale sarà tenuta da Wilmer Ronzani, consigliere dell'ISTORBIVE, l'Istituto per la Storia della Resistenza. La giornata si concluderà con un pranzo presso il ristorante Noveis alle 12:30, per il quale è richiesta la prenotazione.

La manifestazione sarà accompagnata dalle note della Banda Musicale "G. Verdi" di Coggiola e si invita alla partecipazione con i gonfaloni. Questo evento rappresenta un'importante occasione per commemorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e per mantenere viva la memoria storica della resistenza.