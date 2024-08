Magnano: Giacomo Feltrinelli espone le sue opere nella Chiesa di Santa Marta

Trenta Agosto è il titolo del progetto espositivo che Giacomo Feltrinelli presenta per gli spazi della Chiesa di Santa Marta a Magnano. Per la prima volta, l'artista milanese si confronta con uno spazio sacro, scegliendo di mettere al centro del lavoro realizzato per la mostra Ondivago, un grande trittico composto da tre opere di uguali dimensioni. Giacomo Feltrinelli fin dai suoi esordi si è interessato a sperimentare delle forme creative che sono legate alle segnaletiche nelle nostre città. Frecce, scritte e segnali erano gli elementi che declinati in diverse modalità davano forma a un suo personale alfabeto. Per questa occasione il suo linguaggio si evolve trovando una maggiore libertà d’azione ma rimanendo sempre nel suo processo esecutivo estremante urbano.