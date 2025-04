È stata chiusa alla viabilità la strada dell'Antua, a Cossila San Grato, per la presenza di alcune piante di grossa dimensione pericolanti e a rischio caduta.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno delimitato l'area in attesa della rimozione che avverrà nelle prossime ore. A Valdilana, invece, un albero è caduto sulla strada. In questo caso, è stato portato via dalla squadra di Ponzone.