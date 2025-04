Biella celebra il Made in Italy, a Città Studi gli eventi “Italians make it better” e “Road to the future” FOTO e VIDEO

Per la prima volta anche Biella, oggi 15 aprile ha celerato la Giornata del Made in Italy, un’intera giornata dedicata all’eccellenza italiana, alla creatività, all’ingegno e al saper fare che contraddistinguono la nostra identità produttiva e culturale. A Biella dal mattino fino a sera, Comune di Biella, in sinergia con la Regione Piemonte, e con la collaborazione dell’Unione Industriale Biellese e di Città Studi, hanno promosso l'iniziativa “Per filo e per segno: racconto dell’orgoglio italiano”. Obiettivo: valorizzare le radici manifatturiere del territorio e rilanciare lo sguardo verso il futuro, grazie alla capacità innovativa che da sempre ci contraddistingue.

«Celebrare il Made in Italy significa valorizzare competenze, cultura del lavoro e formazione. A Biella costruiamo un ponte tra scuola e impresa, per trasmettere alle nuove generazioni i valori dell’eccellenza italiana», afferma Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.

L'evento pomeridiano “Road to the future” è stato promosso dal sistema Poli della Regione Piemonte di cui Po.in.tex è uno dei sette Poli di Innovazione, ed è gestito da Città Studi.

Po.in.tex, il Polo di Innovazione Tessile, è una associazione di imprese, organismi di ricerca e enti di riferimento che si occupa di innovazione: supporta le imprese nell’innovazione cooperativa per migliorare la competitività dei suoi associati, favorisce lo scambio costante tra la domanda e l’offerta d’innovazione e si occupa di trasferimento tecnologico e di internazionalizzazione, anche lavorando a progetti europei dedicati. A entrare nel dettaglio è il presidente di Città Studi Ermanno Rondi.