Valdilana, penne nere di Trivero in festa alla chiesetta alpina (foto di repertorio)

Alpini di Trivero in festa alla chiesetta delle penne nere. L'appuntamento è in programma alle 10 di domenica 1° settembre: alla colazione, seguirà l'alzabandiera con la Santa Messa. Infine, intorno alle 12.30, pranzo in compagnia presso la sede degli Alpini.