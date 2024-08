Torna “Il Biellese di Corsa”: una gara non competitiva per la solidarietà.

Il 1° settembre 2024 si terrà la quindicesima edizione de "Il Biellese di Corsa", una manifestazione podistica non competitiva organizzata dall'APD Pietro Micca in collaborazione con AISM Biella. L'evento, aperto a tutti, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) di Biella.

La corsa si articolerà su quattro percorsi di diversa lunghezza, offrendo la possibilità di partire da Cossato, Valdengo, Vigliano Biellese e Biella. Il tragitto più lungo sarà di 17 km, con partenza da Piazza Tempia a Cossato alle 9:30, mentre il percorso più breve, di 3,4 km, partirà da Piazza Vittorio Veneto a Biella alle 10:30. L'arrivo è previsto presso l'Accademia dello Sport di Biella, dove i partecipanti saranno accolti con un ricco buffet.

Le iscrizioni saranno aperte fino a dieci minuti prima della partenza di ciascun gruppo, con un costo di partecipazione di 10 euro, mentre i bambini fino a 10 anni potranno partecipare gratuitamente. Inoltre, è possibile effettuare la preiscrizione presso la sede di AISM Biella tra il 26 e il 30 agosto.

L'intero ricavato della giornata sarà devoluto ad AISM Biella, a supporto delle attività di assistenza e ricerca sulla sclerosi multipla. Anche in caso di maltempo, la manifestazione si terrà regolarmente e sarà messo a disposizione un servizio navetta per il rientro dei partecipanti.

Un'occasione perfetta per coniugare sport, solidarietà e divertimento, contribuendo a una causa importante per la comunità.