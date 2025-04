Favaro e Cossila San Grato celebrano la Festa della Liberazione - Foto e Video di Finatti per newsbiella.it

Anche a Favaro e Cossila San Grato questa mattina si sono tenute le commemorazioni per il 25 aprile, anniversario della Liberazione. Le cerimonie si sono aperte con la deposizione della corona d’alloro presso i monumenti ai caduti, seguita dalla benedizione in memoria di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà del Paese.

A concludere il momento solenne, l’orazione ufficiale affidata a Emanuela Verzella, consigliere regionale, che ha ricordato l’importanza della Resistenza e il valore attuale dei principi di democrazia, pace e giustizia, nati proprio da quella stagione storica.

Una cerimonia partecipata e sentita, nel solco della memoria collettiva e del rispetto per chi ha contribuito a costruire l’Italia libera e repubblicana.