Salussola e Dorzano: " la memoria della Liberazione per riflettere sul significato di libertà e democrazia"

Oggi, 25 aprile, celebriamo l'80° anniversario della liberazione dell'Italia. Questa data ci invita a ricordare con gratitudine e rispetto coloro che, durante la Resistenza, hanno combattuto per la nostra libertà.

Recentemente abbiamo commemorato l’eccidio avvenuto a Salussola il 9 marzo 1945, un evento che ha profondamente colpito la popolazione non solo di Salussola, ma di tutto il biellese, a pochi giorni dalla liberazione. Quei valori, del 9 marzo e del 25 aprile 1945 sono entrati a far parte della nostra identità storica, hanno contribuito alla costituzione dello stato attuale.

Quest’anno, la memoria della Liberazione rappresenta anche un'opportunità per riflettere sul significato di libertà e democrazia, valori da proteggere quotidianamente. Non solo costituiscono un capitolo della nostra storia, ma sono anche fonte di ispirazione per le sfide contemporanee.