Minaccia una persona con pistola scacciacani in Valle Cervo, un uomo finisce nei guai (foto di repertorio)

Sono stati attimi di forte preoccupazione quelli vissuti in alta Valle Cervo. Le indagini sono in corso ma stando alle prime ricostruzioni, affidate alle forze dell'ordine, un uomo avrebbe minacciato un'altra persona nei pressi di un locale tenendo in mano un'arma che, a prima vista, poteva sembrare proprio una pistola vera.

Prima dell'arrivo dei Carabinieri, lo stesso si era già allontanato ma è stato rintracciato successivamente. Al termine degli accertamenti di rito, si è scoperto che l'arma era una scacciacani ma pare che fosse priva del regolare tappo rosso. A causa di ciò, molti si erano preoccupati poiché avevano pensato di trovarsi di fronte ad una vera arma da fuoco. Ora, l'uomo verrà molto probabilmente deferito.

Nelle stesse ore di ieri, 25 aprile, a Valdilana, i militari dell'Arma sono intervenuti per una lite piuttosto accesa che avrebbe visto coinvolti alcuni soggetti di origine straniera. Uno di questi, rischierebbe ora una denuncia per l'accusa di resistenza.