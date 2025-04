Pralungo celebra la Resistenza, nella Sala del Partigiano un momento di preghiera per la pace

Domani, domenica 27 aprile, il comune di Pralungo onorerà l’80° anniversario della Liberazione con un appuntamento toccante e ricco di significato. In occasione delle celebrazioni condivise con i paesi della Valle Cervo, dopo la manifestazione ufficiale prevista il 25 aprile a Tollegno, la comunità si ritroverà nuovamente per un momento dedicato alla memoria e alla riflessione.

La mattinata si aprirà alle 9 con l’apertura straordinaria del Palazzo Municipale, dove sarà possibile visitare la Sala Consiliare e, soprattutto, la Sala del Partigiano. Quest’ultima ospita la mostra permanente "Memorie Partigiane", curata da Giovanni Ubertino, che raccoglie documenti, immagini e testimonianze della Resistenza locale, mantenendo vivo il ricordo dei cittadini che combatterono per la libertà durante il secondo conflitto mondiale.

Alle 9.40 è previsto un momento di benedizione dei locali municipali seguito da una preghiera per la pace. In un tempo segnato da tensioni e conflitti in molte parti del mondo, la comunità di Pralungo rinnova così il suo impegno a custodire i valori della convivenza e della solidarietà. Successivamente, un corteo raggiungerà la parrocchia di Santa Maria della Pace, dove alle 10 verrà celebrata la Santa Messa.

L’iniziativa rappresenta non solo un’occasione per ricordare chi ha lottato per la libertà, ma anche un invito a tutti – cittadini, giovani e famiglie – a riscoprire l’attualità dei valori della Resistenza: democrazia, giustizia e pace.