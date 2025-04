Viverone celebra il 25 Aprile nel ricordo delle staffette partigiane

Viverone celebra il 25 Aprile, alla presenza di autorità comunali e militari, associazioni locali (come la Società Filarmonica, Alpini e ANPI), alunni delle scuole e cittadini.

Per l'occasione, ha preso la parola il vicesindaco Laura Molinari che ricordato il ruolo importante delle staffette partigiane durante gli anni della Resistenza. “80 anni sono un tempo molto lungo, lungo una vita intera – si legge sui canali social del Comune - Una vita che una giovanissima donna viveronese, che oggi voglio ricordare, non ha potuto vivere. Questa nostra concittadina ha avuto un ruolo nella Resistenza e nella sconfitta del nazifascismo: ha corso dei rischi, ha pagato un prezzo altissimo per gli ideali in cui credeva: è anche grazie al suo impegno e sacrificio che i valori della libertà, dell’uguaglianza e della democrazia hanno trionfato. Si chiamava Santina Riberi, era nata a Viverone il 5 settembre 1926, era una staffetta partigiana ed è stata fucilata a Ivrea, l’11 settembre del 1944”.

E ha aggiunto: “Le date non raccontano del tutto la persona: Carla, voglio usare il nome che lei stessa si era scelta, nel corso dei 17 anni della sua vita brevissima, aveva trovato un lavoro lontano da casa, in Valle d’Aosta, era diventata madre e aveva maturato una coscienza civile che l’aveva portata a lottare contro il regime fascista e a resistere fino al sacrificio della sua stessa, giovanissima vita. Diciassette anni sono un tempo brevissimo per fare così tante cose e considero una conquista straordinaria che oggi, i nostri figli, possano studiare, crescere e dedicarsi, da persone libere, a conoscere il mondo e a costruire una società che si fonda sugli ideali e sui principi per cui hanno lottato, 80 anni fa, altri viveronesi come loro: gli ideali di libertà, uguaglianza e democrazia”.