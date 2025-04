Cossato celebra il 25 aprile e consegna riconoscimenti ai sindaci dal dopoguerra ad oggi FOTO

Una mattinata intensa e partecipata quella che si è svolta oggi, giovedì 25 aprile, in piazza Angiono, dove la città di Cossato ha celebrato la Festa della Liberazione con una cerimonia ricca di significato e di emozione.

Dopo i saluti istituzionali, sono intervenuti Sergio Bagnasco, in rappresentanza del Coordinamento Nazionale per la Democrazia Costituzionale, e lo storico Martino Bidese, che hanno offerto al pubblico riflessioni profonde sul valore della Resistenza, sull’attualità dei principi costituzionali e sul ruolo della memoria nella società di oggi.

Uno dei momenti più sentiti della mattinata è stata la consegna della pergamena di riconoscimento ai sindaci di Cossato dal dopoguerra a oggi, un gesto simbolico e carico di gratitudine verso chi ha guidato la comunità cittadina in diverse epoche della storia repubblicana.

A seguire, si è svolta la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti, accompagnata da un minuto di raccoglimento e da brani eseguiti con grande sensibilità dalla Filarmonica di Cossato e dal Coro “Incanto tra le Note”, che hanno contribuito a rendere la cerimonia ancora più toccante.

La partecipazione dei cittadini è stata numerosa, a conferma di un sentimento condiviso di appartenenza e riconoscenza verso chi ha lottato per la libertà e la democrazia. In caso di maltempo, l’evento si sarebbe svolto sotto i portici dei nuovi uffici comunali in piazza Tempia, ma la giornata ha permesso lo svolgimento all’aperto, come previsto.

Un 25 Aprile che Cossato ha vissuto con rispetto, emozione e comunità, nel segno della memoria e dell’impegno civile.