Cavaglià celebra il 25 aprile tra memoria e giovani voci FOTO

Si è svolta questa mattina la cerimonia per il 25 aprile, anniversario della Liberazione, alla presenza delle istituzioni locali, dell’ANPI e della cittadinanza. Il primo momento si è tenuto presso il cippo di via Rondolino, dove, dopo l’alzabandiera, è stata deposta una corona d’alloro in memoria dei caduti.

A seguire, il Sindaco di Cavaglià e i rappresentanti dell’ANPI hanno rivolto il loro saluto ai presenti, sottolineando il significato profondo della ricorrenza e l'importanza di tramandare i valori della Resistenza e della libertà.

Particolarmente emozionante è stato il contributo degli alunni delle scuole, che hanno letto alcuni testi e riflessioni dedicate alla giornata, regalando al pubblico momenti di sincera commozione. A fare da cornice all’evento, le note della Filarmonica di Cavaglià, che ha accompagnato con solennità le varie fasi della mattinata.

Dopo la celebrazione della Santa Messa, la manifestazione si è spostata al Parco delle Rimembranze, dove è stata deposta una seconda corona d’alloro. Un gesto simbolico per ricordare il sacrificio di quanti hanno perso la vita per la patria, affinché le loro sofferenze e il loro coraggio non vengano dimenticati.

Una cerimonia sobria ma carica di significato, che ha unito generazioni diverse nel segno della memoria condivisa e della gratitudine.