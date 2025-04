Turismo itinerante, nuovi fondi dalla Regione Piemonte: oltre 1,7 milioni per 33 Comuni

La Regione Piemonte continua a investire sul turismo itinerante, destinando 1.785.780 euro aggiuntivi al bando “Aree di sosta”, grazie al supporto del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT). Le nuove risorse, distribuite tra il 2025 e il 2026, permetteranno di scorrere la graduatoria approvata a marzo e sostenere ulteriori 33 progetti comunali, inizialmente rimasti fuori per esaurimento fondi.

Con questo incremento, il bando raggiunge una dotazione complessiva di 3.685.780 euro, rafforzando l’obiettivo regionale di creare e migliorare una rete capillare di infrastrutture per camperisti e viaggiatori in movimento.

I 68 Comuni finanziati in totale potranno realizzare nuove aree di sosta o intervenire su quelle esistenti con progetti di riqualificazione e adeguamento, favorendo così l’accoglienza dei turisti e lo sviluppo delle economie locali.

L’iniziativa, frutto di una collaborazione tra fondi regionali e statali, si inserisce in una strategia più ampia della Regione Piemonte per promuovere un turismo slow, sostenibile, diffuso e accessibile, in linea con le nuove esigenze dei viaggiatori contemporanei. Un passo concreto verso un Piemonte sempre più ospitale, anche per chi sceglie di scoprire il territorio in modo libero e responsabile.