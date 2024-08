Appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio. Il prossimo 24 agosto, dalle 10 alle 11.30, avrà luogo al campo sportivo di Occhieppo Inferiore un allenamento di inizio stagione aperto agli Under 16 (classe 2009). Saranno presenti diversi membri dello staff tecnico, come l'allenatore Gianluca Stocco e il direttore sportivo Nino Varacalli.