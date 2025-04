Sirene a Chiavazza per un intervento di soccorso (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sirene a Chiavazza per un intervento di soccorso ad un residente anziano. È successo questa mattina, 3 aprile, nel rione di Biella, a due passi dalla centralissima via Milano.

Giunto sul posto, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il terzo piano di una palazzina per raggiungere l'uomo che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe rimasto coinvolto in una caduta in casa. Una volta all'interno, le squadre l'hanno assistito fino all'arrivo dei sanitari del 118.