Sagliano: si ustiona due dita per spegnere l'incendio dell'auto

Momenti di apprensione questa mattina, oggi martedì 1 aprile, a Sagliano per un principio di incendio che ha interessato un’autovettura lungo via Cappellaro. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il mezzo, al loro arrivo le fiamme erano già state domate dal proprietario.

L'uomo, nel tentativo di spegnere l’incendio, si è procurato ustioni a due dita ed è stato assistito dal personale del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’accaduto. Restano ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.