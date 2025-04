Scontro auto-motorino a Biella, ferito un giovane

È stato trasportato in ospedale il 18enne che, a bordo del suo motorino, è rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto, condotta da una donna, in prossimità della rotonda per l'ospedale, a Biella. È successo intorno alle 14 di oggi, 1° aprile.

Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118 per la prima assistenza al giovane, subito condotto al Pronto Soccorso in codice verde. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che stabiliranno la dinamica dell'accaduto.