Biella, i ragazzi del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi ospiti di un programma radiofonico

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) di Biella, insediatosi ufficialmente lo scorso gennaio e con la prima seduta svoltasi a febbraio, si prepara a un’importante presentazione alla comunità. Sabato 5 marzo, dalle 11.00 alle 12.30, i giovani eletti avranno l’opportunità di raccontare la propria esperienza e le proposte per accrescere il benessere della città durante il programma radiofonico Spazio Costruiamo Gentilezza, trasmesso in diretta su www.radiospazioivrea.it.

Il programma, che dà voce alla gentilezza e alle iniziative dei CCRR nell'ambito del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza, si svolgerà presso la Città dell’Arte di Biella ospite della Fondazione Pistoletto, dove i ragazzi parleranno ai microfoni per raccontare le loro idee e gli impegni che intendono portare avanti. Accanto a loro, a supporto e guida, ci saranno le insegnanti tutor Giorgia Aiazzone, Monica Marucca, Pina Imbriaco e a sostenerli ci sarà anche l’Assessore Livia Caldesi.

L’incontro sarà un’opportunità unica per la cittadinanza di conoscere più da vicino i giovani amministratori e ascoltare le loro proposte per migliorare la qualità della vita nelle loro scuole a Biella. Un’occasione per accrescere il dialogo e l’integrazione tra le giovani generazioni e la comunità, con un focus particolare sul valore della gentilezza come motore di crescita positiva.