Biella, piante cadute sul sentiero: AIB in azione in località Gallinit FOTO

Continua ad aggiornarsi l'elenco degli interventi di messa in sicurezza sul territorio, dopo l'intenso temporale di domenica sera. Le squadre AIB sono giunte nella mattinata di oggi, 14 maggio, in località Gallinit, nel comune di Biella, per rimuovere alcune piante cadute sul sentiero.