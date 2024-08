Smottamento a Strada dei Gallinit, voto unanime del Consiglio Comunale

Voto unanime oggi, martedì 30 luglio, in Consiglio Comunale a Biella, per la ratifica della delibera di Giunta dello scorso 27 maggio, con cui l'Amministrazione aveva stanziato in via d'urgenza, come debito fuori bilancio (quindi senza attivare la procedura ordinaria di impegno di spesa), la somma di 13.869 euro per la pulizia e la messa in sicurezza del tratto di Strada dei Gallinit, dove, il 20 maggio, c'era stato uno smottamento con detriti riversati sulla strada, e dove erano intervenute squadre dell'AIB Biella e Vigili del fuoco.