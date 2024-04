Cosa fare a Biella e nel Biellese, i consigli di newsbiella.it per i giorni 19, 20 e 21 aprile

venerdì 19

- Occhieppo Superiore pezzata rossa, grande grigliata ore 20

- Biella, premiazione concorso Be Natural Be Wild, alle 15,30 alla Fondazione Crb via Gramsci, segue inaugurazione mostra

- Benna, presentazione libro "Costruiamo la speranza"

- Biella, inaugurazione Selvatica, alle 18 Palazzo Gromo Losa

- Salussola, chiesa di San Nicola concerto Righe e Pentagrammi dalle 21

- Cossila San Grato, 20,45 presentazione docufilm L'ultimo degli U-Bot e L'angelo di Istambul al salone del nuovo oratorio

- Candelo, Worskop finale del progetto Re Born nella sala degli affreschi dalle 16,45

- Occhieppo Inferiore, si concluderà il ciclo di conferenze tematiche del corso di avvicinamento all'astronomia organizzato dall'UBA

- Masserano, appuntamento in biblioteca con la presentazione del libro "Loro sono là"

- Biella, Il Rapper Shoek si esibisce alla Chiesa Evangelica della Riconciliazione

- Biella, La notte dei licei, liceo sella dalle 18 alle 24

- Biella, caffetteria Città Studi docufilm "20 Day in Mariupol"

- Andorno Micca, verrà presentato il libro “Una ottava sopra” alle 21

- Pollone, Sacerdoti biellesi nella bufera – La Chiesa di Biella e la Resistenza, conferenza alle 20.45, alla Biblioteca Benedetto Croce.

- Biella, Chiavazza degustazioni di peso all'Enoteca di Chiavazza con sua maestà il Sangiovese a fare da protagonista, a partire dalle 18.30

- Biella, Accademia Perosi, concerto

- Salussola, presentazione del corso muri in pietra a secco, dalle 20.30 alle 22 al Museo dell'Oro e della Pietra

- Gaglianico, evento contro la violenza,

sabato 20

- Biella, Cascina Oremo, Una bussola per crescere dalle 9,30 alle 15

- Biella, Chiavazza degustazioni di peso all'Enoteca di Chiavazza con sua maestà il Sangiovese a fare da protagonista, a partire dalle 18.30

- Biella, ore 21:00, presso Opificiodellarte, andrà in scena lo spettacolo “Orgoglio di nonna”

- Magnano, “Che aria tira?” incontro sui temi ambiente e turismo alle 17 presso la Biblioteca Civica Vittorio Flecchia.

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Candelo, teatro con i burattini dalle 10 in biblioteca Pozzo

- Coggiola, festa di San Giorgio

- Strona, Stronarte dalle 9,30 laboratori e spettacoli

- Biella, cena degli Alpini, cucina il gruppo di Sandigliano

- Tollegno personale Luciano Buzzo spazio 0-100 ore 17

- Castellengo, spettacolo Teatrando “Fiabe?”

- Biella, alle ore 17,30, al Museo del Territorio Biellese l’Assessore alla Cultura Massimiliano Gaggino inaugurerà la mostra Il Signore degli acquerelli: le opere di Piero Crida.

- Candelo,alle 16.45, nella Sala Affreschi, incontri in biblioteca, Protagonisti due poeti: Nino Nemo e Luca Foscale.

- Lessona, spettacolo "La Caprissiosa a veul mariesse"

- Occhieppo Inferiore, Aprile in musica

domenica 21

- Occhieppo Superiore pezzata rossa, esposizione degli allevatori

- Salussola, presentazione del corso muri in pietra a secco, dalle 20.30 alle 22 al Museo dell'Oro e della Pietra

- Lessona, dalle 10 raccolta nazionale Plastic free nel bosco

- Salussola, chiesa di San Nicola concerto Giovani in concerto dalle 21

- Lessona, spettacolo "La Caprissiosa a veul mariesse"

- Oropa, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Candelo, Il Biellese celebra il 150° Anniversario della nascita di Guglielmo Marconi

- Graglia, al Monastero Buddhista di Graglia Santuario “Meditare nella natura per far sbocciare il nostro cuore”

- Vigliano, incontro per parlare di cucina

- Strona, Stronarte dalle 9,30 laboratori mostra delle opere realizzate alle 18 chiusura

- Tollegno personale Luciano Buzzo spazio 0-100

- Castellengo, spettacolo Teatrando “Fiabe?”

- Valdilana, Valdilana aspetta il Giro con Caccia al tesoro, in piazza Alpini con ritrovo alle 14, Enduro Day in Rosa a Soprana frazione Baltigati, Trail lungo i sentieri del Rifugio Sella

- Biella, 28° Giro della Provincia di Biella/82° Trofeo Torino-Biella. Gara di livello internazionale.

- Andorno, Memorial Oreste Martinazzo, campo sportivo di Sagliano

- Vigliano, passeggiata, di primavera, pomeriggio in collina, l’orizzonte dal parco di Villa Malpenga, ritrovo alle 14 alla Malpenga

MOSTRE

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

- Biella, Ma/Donne, in corso alla galleria Silvy Bassanese visitabile fino al 10 maggio

- Biella, Museo del Territorio, mostra "La sua Africa", per ricordare Maria Bonino fino al 14/04, orari, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18.

- Vigliano, Castello di Montecavallo, via per Chiavazza n 30 "Spiriti del Tempo: un'esperienza coinvolgente tra arte e natura alla scoperta di un luogo ricco di suggestioni" visitabile fino al 9/06 Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

- Sordevolo, Villa Cernigliaro, La Serra dei Leoni, via Clemente Vercellone 4, Giovanni Massarin. FACIES, dalle 15 alle 19

- Biella, Spazio Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, via Garibaldi 14, Mostra delle opere finaliste della 4ᵃ edizione del concorso nazionale artistico Be Natural/Be Wild promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in occasione di Selvatica - Arte e Natura in Festival 10ᵃ edizione. Orari mostra: da lunedì a mercoledì dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17.30 - sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

- Biella, Selvatica - Arte e Natura in Festival, dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo ritorna la natura con la decima edizione dalle 10 alle 19, Palazzo Gromo Losa

- Biella, fino al 2/06 al Museo del Territorio Biellese, "Il signore degli Acquerelli. Le opere di Piero Crida". Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.