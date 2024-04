Biella: Il Rapper Shoek si esibisce alla Chiesa Evangelica della Riconciliazione

C’è sempre una prima volta, e questa lo è per un’inedita collaborazione tra il gruppo Hope Club della diocesi Biellese e la Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Biella. Perchè no, questa è stata la risposta del pastore Alberto Antonello alla proposta di invitare il Rapper Shoek a Biella espressa al telefono dall’amico Don Gabriele. Per questo motivo venerdì19 aprile alle ore 21 presso i locali della Chiesa Evangelica di Via Ivrea 70 si terrà il concerto di un cantante con alle spalle un passato che ad ascoltarlo fa rabbrividire. La forza del cambiamento, del perdono, della musica ma soprattutto delle fede hanno fatto e continuano a fare per Thomas Valsecchi, in arte Shoek la differenza . Quindi musica, tanta musica con parole e contenuti impattanti, che sapranno emozionare tutti i presenti. Alla fine del concerto sempre presso gli accoglienti locali di Via Ivrea 70 verrà offerto dal gruppo Hope Club a tutti i presenti un rinfresco. Sarà una serata memorabile per questo ragazzi non potete mancare. Ingresso libero.