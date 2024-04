Il Liceo Sella come un palcoscenico nella Notte dei Licei

Anche quest’anno il Liceo Classico “G. e Q. Sella” di Biella partecipa alla X edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico.

L’evento è in calendario venerdì 19 aprile 2024, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in 355 licei classici e anche a Biella il Liceo Sella darà il suo contributo.

Il via alla serata sarà alle 18:00 nel salone del Museo Roccavilla e la scuole fino alle 23,30 diventerà un teatro. Le 14 classi del liceo daranno vita, nei locali della sede di via Addis Abeba 20, a performance ispirate al mondo antico e al percorso di studi. L'ultima performance è prevista alle 23,30 nel Museo Roccavilla.

"La Notte Nazionale del Liceo Classico è più che una festa - si legge nel sito del Liceo Sella -. È un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua. Il bello della Notte Nazionale non è solo nella Notte stessa, ma nei lunghi e laboriosi preparativi che la precedono, che fanno sì che gli studenti identifichino i locali in cui quotidianamente vivono le ansie e le aspettative di un cammino di studio, faticoso ma gratificante, con un ambiente ludico, in cui cultura vuol dire gioia, piacere di condivisione, rispetto dei tempi e delle parti. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana".