Biella, per il Giro d'Italia visite ai musei e alle aziende del territorio.

Con la seconda Tappa del Giro d’Italia San Francesco al Campo – Oropa, e in particolare la salita e arrivo al Santuario di Oropa, domenica 5 maggio 2024, Biella e il Biellese sono pronti ad accogliere migliaia di visitatori, appassionati di ciclismo e non solo.

In questa occasione Unione Industriale Biellese organizza una nuova iniziativa che si inserisce negli eventi collaterali della Città di Biella che prenderanno il via da venerdì 3 maggio fino a domenica 5 maggio.

Il Giro d’Impresa è un'iniziativa di turismo industriale che nasce per valorizzare la cultura di impresa del territorio. In tre giorni sarà possibile visitare 17 siti fra aziende, musei e archivi d’impresa aderenti. L'iniziativa fa parte del programma di Torino Capitale della Cultura di Impresa.

"Biella, con Alba e Ivrea, ha partecipato alla candidatura di Torino Capitale della Cultura di Impresa e siamo orgogliosi, oggi, di poter ampliare il calendario di eventi che nell'arco dell'anno metteranno al centro dell'attenzione la cultura imprenditoriale biellese. Su questo argomento Biella e Biellese si distinguono a livello nazionale per una tradizione industriale antica, ricca di imprese che hanno fatto la storia della manifattura italiana e sono, ancora oggi, punte di diamante nel mondo" commenta Laura Zegna, presidente Commissione Turismo di Confindustria Piemonte.

"Il turismo industriale è uno dei trend che cresceranno maggiormente a partire dal 2024 e, su questo, abbiamo scelto di puntare per valorizzare un tessuto imprenditoriale locale fatto di una storia unica ma anche di realtà straordinarie. Spesso il turista è affascinato dalle imprese non solo dal punto di vista museale ma anche della produzione. Ecco perché con il "Giro d'Impresa" abbiamo proposto l'apertura straordinaria di musei e archivi d'impresa e delle aziende: visitarle sarà come un viaggio fra diversi settori, con iniziative speciali realizzate ad hoc. Si tratta del primo passo di un percorso verso la maggiore valorizzazione del turismo, in particolare industriale" aggiunge Alessandro Boggio Merlo, presidente Sezione Turismo e Cultura dell'Unione Industriale Biellese.

IL PROGRAMMA

Le aperture di Musei e gli Archivi di Impresa

Casa Zegna

Visita guidata alla mostra From sheep to shop e all’archivio storico. Parte di Fondazione Ermenegildo Zegna dal 2007, Casa Zegna è l’archivio storico del Gruppo Ermenegildo Zegna e un centro culturale che ospita l’allestimento permanente From Sheep to Shop e mostre tematiche temporanee a Trivero Valdilana, in provincia di Biella. L’archivio storico custodisce preziosi campionari di tessuto, documenti, foto, video, testimonianze di oltre cento anni di storia industriale e del territorio. Il racconto di From Sheep to Shop parte con la fondazione dell’azienda nel 1910 a Trivero da parte di Ermenegildo Zegna, convinto che imprenditorialità, etica ed estetica potessero convivere e arriva alla quotazione a Wall Street di Ermenegildo Zegna Group. La mostra è il racconto di un’azienda familiare che da quattro generazioni è impegnata a perpetuare questa visione. Sempre attenta all’eccellenza, con il controllo dell’intera filiera, dagli allevamenti alle boutique in un passaggio di oltre 500 mani.

Orari di visita. Venerdì 3 maggio, 10:30 e 15:00.



Archivio Lanificio d Tollegno

“Wool, Art and Archive” (19 aprile – 14 giugno) offre al visitatore un doppio percorso: da un lato le immagini e le visioni di diversi artisti che alla maestria del territorio biellese hanno dedicato il loro estro e il loro impegno; dall’altro la scoperta di un luogo simbolo per la filiera del tessile: il Lanificio di Tollegno e il suo prezioso archivio storico.

Il percorso inizia al pianterreno, sede dell’Archivio Storico del Lanificio di Tollegno curato da Marinella Bianco - Acta Progetti che, nel suo interno, custodisce oltre 160 anni di storia del costume: trame e colori, disegni e testimonianze, campionari e manifesti mostrano come si sono evoluti i linguaggi della moda e della pubblicità. Una narrazione di impresa e know how italiano lunga oltre 2 km che, per articolazione, è tra le più complete del panorama mondiale.

Orari di visita. Venerdì 3 maggio 08:30 - 17:00.

Cittadellarte - Fondazione Pistoletto

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto è un nuovo modello di istituzione artistica e culturale che pone l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società. È un luogo dove convergono artisti, scienziati, attivisti, imprenditori, studiosi, amministratori, coltivatori, designer, architetti, medici e rappresentanti del mondo istituzionale, una città dell’arte, dove l’arte è vissuta e insegnata come strumento di trasformazione della società in senso responsabile.

Nelle giornate del 4 e 5 maggio, in occasione di Giro d'Impresa, viene proposta ai visitatori un'esperienza di esplorazione delle opere della collezione permanente del Maestro Pistoletto e degli spazi di Cittadellarte, nonchè il racconto dei suoi progetti chiave, attraverso il tema della bicicletta che negli anni è stato incluso nelle nostre pratiche come oggetto e simbolo di wellness, mobilità sostenibile, energia pulita e rinnovabile.

Orari di visita. Sabato 4 e domenica 5 maggio con tre visite guidate alle 11:00, alle 14:30 e alle 16:30.

Fabbrica della Ruota

L’ex Lanificio Fratelli Zignone, oggi conosciuto come Fabbrica della Ruota, iniziò l’attività nel 1878 per poi chiudere definitivamente nel 1964. Dopo due decenni di abbandono l’edificio è tornato a rivivere nel 1984 come sede del DocBi Centro Studi Biellesi, ospitando mostre e il Centro di Documentazione dell'Industria Tessile.

Orari di visita. Domenica 5 maggio 14:30 - 18:30.



Fondazione FILA Museum

Qui è possibile ammirare tutto ciò che ha contribuito a definire la storia di FILA: i ricordi legati ai primi stabilimenti, il percorso di evoluzione dell’emblematico logo FILA e gli abiti che hanno segnato le vittorie di numerosi atleti, così come i capi indossati sulle passerelle di moda dagli anni ’70 fino ad oggi. Propone un'apertura straordinaria interamente dedicata all’evento.

Orari di visita.

Venerdì 3 maggio: visite guidate in museo dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Sabato 4 maggio: visite guidate in museo con il seguente calendario di slot orarie: 10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00. Nel pomeriggio verrà proposta una Escape Room dalle 15 alle 19 ogni mezz’ora; parallelamente, i bambini avranno l’opportunità di divertirsi in una attività allestita per l’occasione (attività consigliata a partire dai 9 anni). Alle ore 19:00 verrà offerto un aperitivo.

Domenica 5 maggio: visite guidate in museo con le seguenti slot orarie: 10:00-11:00, 11:00-12:00, 12:00-13:00.

Info e prenotazioni La partecipazione alle visite guidate, alle Escape Room e all’aperitivo di sabato 4 è gratuita previa prenotazione.

Fondazione Sella

La Fondazione Sella ETS promuove la conservazione e la valorizzazione di un ampio patrimonio documentario e fotografico dedicato alla storia del territorio - in particolare industria tessile, fotografia e alpinismo - mettendolo a disposizione degli studiosi e divulgandolo attraverso iniziative culturali e formative. Ha sede nell’antico Lanificio Maurizio Sella, con vincolo monumentale in quanto testimonianza delle attività produttive legate all’uso dell’acqua che si sono susseguite nei secoli - con documentazione a partire dal Medioevo – e residenza dello scienziato e statista risorgimentale Quintino Sella.

È attualmente aperta al pubblico la mostra Il passato che saremo, composta da due sezioni dai forti contenuti in tema di sostenibilità, provenienti dal Festival della Fotografia Etica di Lodi - Alpaqueros di Alessandro Cinque ed Eustasy di Felipe Fittipaldi - e da un progetto espositivo di opere di ragazzi di diversi istituti scolastici e associazioni biellesi, basate sulla rielaborazione di fotografie di Silvano Pupella e finalizzate a indagare le potenzialità del territorio immaginando una nuova vita per alcuni immobili oggi in stato di abbandono.

Orari di visita.

Archivio storico Venerdì 3 maggio 09:00 - 13:00, 14:30 -17:30, con prenotazione obbligatoria

Mostra in corso "Il passato che saremo" Sabato 4 e Domenica 5 maggio 10:00 - 18:00, ingresso libero senza prenotazione.

Me.Bo Museum

È un progetto che nasce da una grande amicizia. Franco Thedy e Andrea Bonino, rispettivamente alla guida di Birra Menabrea e Botalla Formaggi, lavorano insieme per trasmettere la comune passione per il territorio, per il lavoro e per la storia delle proprie aziende. Me.Bo offre un percorso che racconta storia e sviluppo dei due marchi italiani storici. Oltre alla visita, è compreso nel biglietto un assaggio di formaggio Sbirro accompagnato da un calice di birra Menabrea.

Orari di visita. Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5 maggio 10:00 - 13:00 e 15:00 - 19:00.



Le visite nelle aziende

Cappellificio Biellese 1935

Venerdì 3 maggio 15:30 - 19:00. Sabato 4 maggio 10:00 - 12:30 15:30 - 19:00

Centovigne Società Agricola

Orari di visita. Sabato 4 maggio alle ore 18:00

LAM

Orari di visita. Sabato 4 maggio 09:00 - 13:00



Lauretana

Orari di visita. Sabato 4 maggio 10:00 - 14:00



Lawer

Orari di visita. Sabato 4 maggio 09:00 - 12:00



Madiva

Orari di visita. Sabato 4 maggio 09:00 - 12:00 15:00 - 18 .00



Maglificio Maggia

Orari di visita. Sabato 4 maggio 10:00 - 13:00



Manuex

Orari di visita. Sabato 4 maggio 09:00 - 16:00

Marchi & Fildi

Orari di visita. Sabato 4 maggio 10:00 - 13:00

Piacenza 1733

Orari di visita. Venerdì 3 maggio: prima partenza ore 10:00 - seconda partenza ore 10:30