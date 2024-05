Valdilana in musica: questa sera il concerto in ricordo di Don Renzo Noris.

Si terrà questa sera, mercoledì 1° maggio a Valdilana il concerto in memoria di Don Renzo Noris, a due anni dalla scomparsa, nella Chiesa parrocchiale Trivero Matrice. Alla serata delle 20.30, intitolata “…e non solo un Uomo”, parteciperanno 4 gruppi corali: le cantorie di Trivero, di Casapinta, del Mortigliengo e la corale di Casapinta, per un momento atteso e ormai tradizionale di affetto delle comunità parrocchiali, nei confronti della memoria di Don Renzo.