Biella Jazz Club presenta “New Generation”: i top under 35 del jazz italiano e artisti internazionali

Nel mese di maggio, il Biella Jazz Club, ospita due eventi in collaborazione con "Area 101 - New Generation", grazie al sostegno del MiC "Ministero della Cultura" e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, propone "New Generation" un ciclo di concerti con artisti under 35 che rappresentano il meglio della scena jazz italiana, spesso affiancati da vari miti e leggende del jazz internazionale.

Il primo sarà giovedi 2 maggio alle ore 21,30 , Emilia Zamuner - Massimo

Moriconi "Sea Quartet" e il secondo giovedì 30 "Aldo di Caterino Ensamble feat. Enrico Pierannunzi".

Emila Zamuner voce, Massimo Moriconi basso Sea Quartet: Riccardo Zamuner violino, Alberto Marano violino, Andrea De Martino viola, Raffaele Rigliari violoncello Un concerto di rara eleganza e raffinatezza. Qualità e fruibilità allo stesso tempo, grazie ad un repertorio di canzoni che appartengono all’immaginario collettivo.

La cantante rivelazione e già vincitrice del premio Massimo Urbani, Emilia Zamuner & Massimo Moriconi, pilastro del jazz nazionale, plurivincitore come miglior bassista per anni sulle principali riviste specializzate, con un curriculum a dir poco infinito, annovera collaborazioni con artisti internazionali sia di ambito jazz che pop. È il bassista di Mina da più di 30 anni! Insieme costituiscono un duo con all’attivo due album (Abeat Records 2020 e PDU 2024) con successo di pubblico e critica. Il duo è stato ospite ad Umbria Jazz nell’ultima edizione e ad importanti festival e rassegne nazionali imponendosi all’attenzione per la grande qualità unita alla leggerezza.

Affiancati da un quartetto d’archi proporranno un concerto raffinato, elegante, con un repertorio tratto dai loro dischi che spazia tra originali e brani che sono entrate nell’immaginario collettivo.

Per martedì 7 maggio è atteso il concerto di "20 Strings Gipsy Jazz".

I concerti del Biella Jazz Club sono realizzati con i contributi di Fondazione CR Biella, Città di Biella "Assessorato alla Cultura", Consiglio Regionale del Piemonte.