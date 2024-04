Esposizione della Pezzata Rossa d’Oropa: a Occhieppo Superiore la 9a edizione

Le due Pro Loco Occhieppo Superiore e Pollone INSIEME per la seconda edizione della Pezzata Rossa di Oropa, la nona per Occhieppo. Grande entusiasmo per un evento consolidato e di grande successo.

Le Pro Loco dell’alta Valle Elvo propongono il nuovo appuntamento primaverile domenica 21 Aprile: mostra di Bovini, Ovini e Caprini, con la presenza di un grande mercato di prodotti per l’agricoltura e non solo. L’area Castellazzo ad Occhieppo Superiore sarà trasformata in una grande stalla a cielo aperto dove 18 allevatori provenienti da tutto il Biellese, con circa 480 capi, daranno vita ad una grande esposizione.

Non viene a mancare il patrocinio delle due Amministrazioni Comunali.

Il programma di quest’anno prevede per venerdì 19 Aprile, dalle ore 20,00 presso Villa Mossa a Occhieppo Superiore, una serata in allegria dove proporremo una cena a base di salamelle, hamburger e tanto altro con l’intrattenimento musicale curato da Claudio Abada.

Una serata speciale per esprimere gratitudine e riconoscenza agli allevatori, con un momento di gioia e condivisione, anche per celebrare questo storico accordo tra le due Pro Loco.

Domenica 21 Aprile dalle ore 9,30 gli allevatori biellesi allineeranno nell’apposito campo in Area Castellazzo gli attesi 480 capi della Pezzata Rossa di Oropa.

Saranno in funzione una cucina per il pranzo “dell’Allevatore”, strutturata per servire dell’ottima polenta e spezzatino e/o polenta e gorgonzola, antipasti e tanto altro.

Il duo “Adriano” Presidenti delle Pro Loco organizzatrici dell’evento, confidano in una nutrita partecipazione di visitatori interessati del settore, ma anche di appassionati o semplicemente simpatizzanti e turisti, con la voglia di passare una splendida giornata all’aperto, ad omaggiare e incoraggiare il grande lavoro che gli allevatori sopportano per il mantenimento di queste splendide tradizioni.

Del resto l’appuntamento con l’esposizione della nostra Pezzata Rossa di Oropa ha sempre richiamato molta attenzione, da parte degli addetti ai lavori e non solo, a beneficio di una consolidata tradizione attesa e sicuramente apprezzata.

Premi e riconoscimenti per gli allevatori partecipanti messi a disposizione dalle due Pro Loco e dalle rispettive Amministrazioni Comunali.

Vi aspettiamo numerosi in entrambi gli appuntamenti.