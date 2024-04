Masserano, il paese che rivive attraverso i libri

Inaugurata a marzo dell'anno passato, la biblioteca Angolo Libro a Masserano solo nei primi tre mesi aveva contato 350 prestiti. In estate aveva aperto "in notturna", e le volontarie continuano a immaginare nuove iniziative per farla crescere.

Tra queste c'è la presentazione dei libri attraverso la quale si vuole anche fare un passo in più... raccontare Masserano. Narrare la sua storia, presentare i suoi personaggi. Il primo appuntamento è venerdì 19 aprile, alle 18,30.

"Per l'occasione - racconta Luisa Lancini, una delle volontarie - presenteremo il libro "Loro sono là", la storia vera di una famiglia di Masserano, scritto da Marina Sponsillo, che sarà presente, come anche parenti delle persone protagoniste del testo. Quello che ci proponiamo di fare è presentare dei libri che parlano di Masserano ed "entrarvi dentro", entrare nella sua storia, conoscere i suoi personaggi per arrivare fino in fondo a conoscere le nostre radici".

Venerdì durante la presentazione di "Loro sono là" ecco che oltre alla lettura di alcuni passi del testo si parlerà con i parenti dei protagonisti, si vedranno fotografie e filmati. "Non dobbiamo dimenticare la nostra storia - conclude la volontaria - né noi, né i nostri figli".